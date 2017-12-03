Військові Аргентини виявили два місця можливого знаходження зниклого підводного човна "Сан-Хуан"

Фахівці визначили два можливих місця знаходження зниклого аргентинського підводного човна «Сан-Хуан», повідомляє видання La Nacion.

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Про це заявив офіційний представник ВМС Аргентини Енріке Бальбі. За його словами, пошуки ускладнюються поганими погодними умовами. В даний час фахівці обстежують два райони «на глибині 700 і 950 метрів».

Раніше військові моряки здійснили два перших спуски апарата «Пантера Плюс» в районі зниклого підводного човна ВМС Аргентини «Сан-Хуан». Підводний човен «Сан-Хуан», на борту якого знаходилися 44 людини, перестав виходити на зв'язок 17 листопада.