Генсек НАТО заявив про здатність ракет КНДР долетіти до Європи та Америки

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляє, що балістичні ракети Північної Кореї здатні долетіти до Європи та Північної Америки.

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"Саме з цієї причини ми повинні максимально тиснути на Північну Корею, з використанням дипломатичних засобів, політичних засобів, але насамперед - із повним та прозорим застосуванням економічних санкцій", - наголосив Столтенберг у понеділок, 4 грудня, повідомляє агенція dpa, передає DW.com.

Він також зазначив, що НАТО продовжуватиме забезпечувати "надійні засоби стримування" проти КНДР. "Звичайно, ціллю є досягти мирного вирішення шляхом переговорів, оскільки війна у цьому регіоні була б катастрофічною та мала б глобальні наслідки", - зауважив Столтенберг.

4 грудня Сполучені Штати Америки та Південна Корея розпочали наймасштабніші спільні навчання військово-повітряних сил (ВПС) країн в історії, які відбуватимуться протягом наступних п'яти днів. Маневри під назвою Vigilant Ace мають на меті покращити спроможність спільних дій в умовах воєнного часу.

Напередодні, 3 грудня, у Пхеньяні заявили, що ці навчання створюють ризик розв'язання ядерної війни та лише прискорять "самознищення" США та Південної Кореї.

Як повідомляв УНІАН, Пхеньян 28 листопада здійснив черговий запуск балістичної ракети. Вона була випущена в напрямку Японського моря і впала за 250 кілометрів від узбережжя Японії. У НАТО і ЄС засудили нові ракетні випробування Північної Кореї. Генсек ООН Антоніу Гутерріш закликав Пхеньян «утриматися від подальших дестабілізуючих кроків».