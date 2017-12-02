Туск поставив подальші переговори щодо Brexit у залежність від позиції Ірландії

Євросоюз відмовить Великобританії у переході до другої фази переговорів щодо Brexit, якщо пропозиція Лондона про режим кордону між Ірландією, яка є членом ЄС, та Північною Ірландією, яка належить до Великобританії, не задовольнить Дублін. Про це заявив президент Європейської Ради Дональд Туск у п'ятницю, 1 грудня, після зустрічі з прем'єр-міністром Ірландії Лео Варадкаром у Дубліні, як повідомляє DW.

"Якщо пропозиція Великобританії неприйнятна для Ірландії, вона також неприйнятна для ЄС. Я усвідомлюю, що для декого із британських політиків це, імовірно, складно зрозуміти", - наголосив Туск, цитує інформагенція Reuters. За словами президента Європейської Ради, Великобританія розпочала Brexit, і тепер це її відповідальність - зробити відповідну пропозицію та взяти на себе зобов'язання не посилювати режим на кордоні після Brexit.

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Дублін вимагає письмових гарантій від Лондона, що після 2019 року на кордоні між двома частинами острова не буде контролю. Без таких гарантій переговори щодо Brexit не зможуть перейти до другої фази, під час якої мають обговорювати відносини між Брюсселем та Лондоном після виходу Великобританії з ЄС. Цієї фази переговорів, особливо щодо торговельної угоди, дуже прагне британський уряд.

Раніше Туск дав прем'єрці Великобританії Терезі Мей час до понеділка, 4 грудня, для висунення "остаточної пропозиції" щодо питання кордону. 4 грудня голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер має зустрітися з Терезою Мей та вирішити, чи є "достатній прогрес" для переходу до другої фази переговорів щодо Brexit.