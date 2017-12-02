Єврокомісія розробляє план на випадок провалу переговорів про Brexit

Європейська комісія в рамках спеціальної робочої групи розробляє заходи на випадок зриву переговорів щодо Brexit.

Читайте такожТуск поставив подальші переговори щодо Brexit у залежність від позиції Ірландії Як повідомляє Німецька хвиля, про це написала газета Frankfurter Allgemeine Zeitung з посиланням на внутрішні документи Євросоюзу.

Секретаріат Єврокомісії вже почав розробку плану в усіх галузях, починаючи від митних зборів і закінчуючи рибальством.

За даними газети, глава делегації ЄС на переговорах з Великобританією Мішель Барньє заявив, що таким чином країни Євросоюзу мають підготуватися до найгіршого випадку.

Паралельно з переговорами, що ведуться делегацією під керівництвом Барньє, робоча група під назвою Brexit Preparedness Group розробляє різні сценарії розвитку ситуації після виходу Великобританії з Євросоюзу. Один із них передбачає можливість виходу без укладення Лондоном договору з Брюсселем.

Переговори щодо Brexit зайшли в глухий кут, тому що сторони не можуть досягти згоди щодо низки питань. Трьома основними спірними пунктами є: сума компенсації, яку Лондон має виплатити за вихід з ЄС, майбутні права 3,2 млн громадян ЄС, які проживають у Британії, і відкритість кордону Великобританії з Ірландією.

Очікується, що глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер 4 грудня зустрінеться в Брюсселі з прем'єр-міністром Великої Британії Терезою Мей для обговорення ходу переговорів. Останніми днями Лондон висловив готовність піти назустріч у тому, що стосується платежів Брюсселю. Однак питання про прикордонний режим між Північною Ірландією, що входить до складу Великобританії, і Ірландією залишається відкритими.