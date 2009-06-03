У Тбілісі відбудували знищений російськими льотчиками радар

У Тбілісі відновлено радар, знищений в серпні 2008 року російськими бомбардувальниками, повідомляє Лента.ру з посиланням на телекомпанію "Руставі-2".

На місці колишнього радара за кілька місяців звели будинок радіоцентру і радарну станцію, що забезпечує зв`язок диспетчерів з літаками до району Чорного моря.

За словами віце-прем`єра Давида Ткешелашвілі, які наводить портал "Росія-Грузія", новий радар відповідає міжнародним нормам і стандартам.

Радіостанція і радар, розташовані на горі Махата в Тбілісі, були знищені в результаті удару російських бомбардувальників 11 серпня 2008 року за кілька днів після початку російсько-грузинського конфлікту.