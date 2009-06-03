Бразилія встановила приналежність знайдених в Атлантиці уламків літака

Уламки літака, виявлені за 650 кілометрів на північний схід від бразильського архіпелагу Фернанду-ді-Норонья в Атлантичному океані, дійсно є фрагментами зниклого аеробуса компанії Air France, передає агентство «Франс Прес».

Відповідну заяву для журналістів зробив міністр оборони Бразилії Нельсон ЖОБІМ (Nelson Jobim). За його словами, із цього приводу не залишилися "жодних сумнівів".

Раніше повідомлялося, що серед знайдених уламків було сидіння з кабіни літака і помаранчевий буй, проте фахівці не могли з упевненістю сказати, що були виявлені саме уламки розшукуваного літака, відзначає «Лента.ру».

За словами Н.ЖОБІМА, уламки розкидані на площі п`яти квадратних кілометрів, а на поверхні океану розлилося авіапаливо. Це підтверджує, що катастрофа сталася саме там.

Міністр оборони повідомив, що в районі місця події знаходяться три вантажні судна, а перші кораблі ВМС Бразилії доберуться туди вранці в середу. "Вони почнуть роботи з підняття уламків, які помітили з повітря", - пояснив Н.ЖОБІМ.

Якщо вдасться знайти тіла загиблих, їх по воді доставлять у найближчий аеропорт на архіпелазі Фернанду-ді-Норонья, а звідти вивезуть на літаках ВПС Бразилії, пообіцяв міністр.

Літак A330-200 авіакомпанії AirFrance, що прямував з Ріо-де-Жанейро до Парижа, зник з екранів радарів 1 червня. На борту аеробуса знаходилися 228 осіб, громадян 31 країни, зокрема один росіянин.

Французька влада виключила версію про теракт. За попередніми даними, катастрофа сталася через влучання блискавки в літак, що опинився в зоні турбулентності, або ж через неполадки в електроустаткуванні. Розслідування обставин катастрофи знаходиться в компетенції уряду Франції, підкреслив Н.ЖОБІМ.