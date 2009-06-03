Лайнер AirFrance впав на глибину 4 кілометри

Французьке океанографічне судно зі спеціальним обладнанням на глибині близько 4 км шукатиме “чорні” скриньки аеробуса авіакомпанії AirFrance, що зазнав катастрофи над Атлантичним океаном.

Як пише французьке видання Le Mond, на сьогодні пріоритетним завданням пошукової операції у визначеному районі катастрофи літака в Атлантичному океані є виявлення двох бортових самописців лайнера – так званих “чорних” скриньок, які насправді мають помаранчевий колір.

Для цього за розпорядженням уряду Франції, Інститут дослідження моря відрядив у район катастрофи океанографічне судно з обладнанням, яке може працювати на великих глибинах. Науковці разом із французькими військовими сподіваються насамперед виявити “чорні” скриньки, розшифрування даних яких дасть змогу встановити справжні причини катастрофи.

За оцінками фахівців, глибина в районі падіння лайнера сягає 4 км.

Як повідомляв УНІАН, літак A330-200 авіакомпанії AirFrance, який прямував з Ріо-де-Жанейро до Парижа, зник з екранів радарів 1 червня. На борту аеробуса перебували 228 людей, громадян 31 країни, зокрема одного росіянина.

Французька влада виключила версію про теракт. За попередніми даними, катастрофа сталася через влучення блискавки в літак, який виявився в зоні турбулентності, або ж через неполадки в електроустаткуванні. Розслідування обставин катастрофи в компетенції уряду Франції.