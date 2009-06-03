Молдавський парламент поплатиться за те, що не зміг обрати Президента

Молдавські депутати не змогли з другої спроби обрати Президента країни, і тепер, згідно з Конституцією, парламент буде розпущено, передає ІА "Новости – Молдова".

На голосування було висунуто кандидатури теперішнього прем`єр-міністра Республіки Молдова Зінаїди ГРЕЧАНОЇ та Посла Молдови в Росії Андрія НЕГУЦИ. За З.ГРЕЧАНУ проголосували 60 депутатів, за А.НЕГУЦУ не було віддано жодного голосу.

З.ГРЕЧАНІЙ для обрання президентом не вистачило одного голосу.

Чинний Президент Молдови Володимир ВОРОНІН після голосування заявив, що "оскільки обрання (Президента) було заблоковане і 20 травня, і сьогодні, 3 червня, існують певні обставини для розпуску парламенту".

20 травня комуністам теж не вистачило одного голосу, щоб З.ГРЕЧАНА стала Президентом, і чинний глава держави, голова законодавчого органу республіки В.ВОРОНІН висунув її кандидатуру для участі в повторному голосуванні.

Кандидатуру А.НЕГУЦИ висунула Компартія Молдови.

Згідно з Конституцією, В.ВОРОНІН зобов`язаний тепер розпустити парламент. У своєму указі про це глава держави призначає день виборів, який має бути не пізніше 45 днів з дня набрання чинності указом.