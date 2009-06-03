Віце-прем'єр РФ: Газпром сплатив авансом за транзит до лютого 2010 року

«Газпром» заплатив аванс за транзит газу через територію України в сумі 2,15 млрд. дол.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це заступник голови Уряду РФ Ігор СЄЧІН сказав на зустрічі з Президентом РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ.

«Я повинен доповісти, що «Газпром» на цей час уже проавансував оплату за транзит газу через територію України в обсягу приблизно 2 млрд. 150 млн. дол. І цього обсягу вистачить для забезпечення нашого транзиту до Європи до лютого 2010 року включно», - сказав І.СЄЧІН.

Разом з тим він відзначив, що позиція Президента України, який заявляє про неприпустимість авансування оплати за транзит газу в перспективі, а також ситуація невизначеності, створена підписанням декларації Україна-ЄС про співпрацю в газозабезпеченні Європи, створюють високі ризики для «Газпрому», оскільки ця декларація передбачає зміну системи оплати за транзит газу.

«Вона передбачає зміну системи управління газотранспортної системи України. І в цій ситуації «Газпром», звичайно, не може в односторонньому порядку фінансувати своїх партнерів в Україні з цією метою», - сказав він.