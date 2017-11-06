Знищити ядерний арсенал КНДР можна лише шляхом наземного вторгнення - Пентагон

У Пентагоні вважають, що США можуть встановити істинні обсяги північнокорейських ядерних арсеналів і знищити їх лише за допомогою наземного вторгнення.

Військове відомство поділилося цим висновком у листі до законодавців, які хотіли дізнатися передбачувані масштаби людських втрат при конфлікті з Північною Кореєю, повідомляє «Голос Америки».

У своєму листі контр-адмірал Майкл Дюмон із Об'єднаного комітету начальників штабів зазначив, що секретний брифінг «був би найкращим місцем для обговорення можливостей США та їх союзників протистояти можливостям Північної Кореї із застосування ядерної зброї та знищити ядерну зброю КНДР, що зберігається на підземних об'єктах на великий глибині».

Інформацію запитували конгресмени-демократи Тед Лью і Рубен Галлего.

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В суботу 15 законодавців від Демократичної партії та один республіканець опублікували заяву у відповідь на листа Дюмона, яку було оприлюднено того ж дня. У своїй заяві вони наголосили, що вважають заходи, необхідні для знищення арсеналу КНДР, «вкрай тривожними» і закликали президента Дональда Трампа припинити виступати з легковажними заявами про напружену ситуацію навколо Північної Кореї.

«Важливо, щоб люди розуміли, як виглядатиме війна з ядерною державою», - заявив Лью кореспонденту газети The Washington Post.

У відповідь на вторгнення, КНДР може застосувати біологічну або хімічну зброю. За словами Лью, в перші дні війни може загинути близько 300 тис. осіб, з яких понад 100 тис. можуть бути американцями.

Галлего заявив, що законодавці «хочуть переконатися в повній прозорості та наявності всієї інформації про те, що може статися, якщо наші громадянські лідери допустять прорахунки».

Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня міністр закордонних справ Північної Кореї Лі Йонг Хо на сесії Генасамблеї ООН заявив, що КНДР вступила в завершальний етап створення ядерного арсеналу. Про це він сказав після випробування водневої бомби для оснащення міжконтинентальних балістичних ракет. Він підкреслив, що кінцева мета Північної Кореї - «створення балансу сил із США».

17 жовтня заступник постійного представника КНДР в ООН Кім Ін Рен заявив, що ситуація на Корейському півострові досягла критичної позначки, і ядерна війна може початись будь-якої миті.

19 жовтня директор ЦРУ Майк Помпео заявив, що Північна Корея знаходиться на шляху досягнення через кілька місяців поставленої Пхеньяном мети - здійснення ядерного ракетного удару по США.