Путін похвалив Трампа за його економічну політику

Президент РФ Володимир Путін сподівається, що президент США Дональд Трамп все ще хоче поліпшити відносини з Росією, але поки не в змозі цього зробити.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Путін сказав на прес-конференції в Москві.

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Путін позитивно оцінив економічну політику Трампа. «Не мені оцінювати роботу президента Дональда Трампа, це має зробити виборець, американський народ. Ми об'єктивно бачимо деякі доволі серйозні досягнення, навіть за той незначний період часу, який він працює. Подивіться на ринки, як вони виросли. Це свідчить про довіру інвесторів до американської економіки, це свідчить про те, що вони довіряють тому, що робить Трамп у цій сфері», - сказав президент РФ.

При цьому він висловив сподівання, що Трамп має намір поліпшити відносини США і Росії. «Є речі, які, я думаю, він (Трамп - УНІАН) хотів би зробити, але не зміг поки що. Мається на увазі реформа охорони здоров'я. Є інші напрями: він говорив у зовнішній політиці про поліпшення відносин з Росією. Це очевидно, що навіть якби він хотів, поки що він не в змозі цього зробити через відомі обмеження. Але насправді чи має він таке бажання, чи ні, повністю воно вичерпано? Я сподіваюся, що воно є», - заявив Путін.

Він переконаний, що в інтересах американського і російського народів нормалізація відносин для подолання «спільних загроз». «Вони добре відомі - це тероризм, вирішення екологічних питань, боротьба проти розповсюдження зброї масового ураження, подолання криз у різних регіонах світу, включаючи Близький Схід, Північну Корею», - сказав Путін.