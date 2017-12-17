Захист Трампа звинуватив спецпрокурора по Росії у незаконному отриманні документів

Представники захисту президента США Дональда Трампа в листі до комітетів палати представників і сенату звинуватили спеціального прокурора Роберта Мюллера, який веде розслідування «російського втручання» у вибори, у незаконному отриманні документів, передає Fox News.

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За словами адвокатів глави держави, мова йде про документацію урядового управління служб загального призначення в листопаді 2016 — січні 2017 року.

Адвокат організації Trump For America Кору Лангхофер висловив упевненість в тому, що при передачі документів Мюллеру був порушений закон, так як управління не мало права надавати їх.