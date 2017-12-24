У російському аеропорту з літака випала стюардеса
08:49, 24 грудня 2017Світ
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Бортпровідниця посковзнулася і впала на перон, коли закривала двері.
Авіакомпанія з'ясовує причини події / Airlines Inform
Стюардесу авіакомпанії Utair госпіталізували після падіння з літака на пероні столичного аеропорту Внуково. Про це повідомили в прес-службі авіакомпанії, передає ТАСС.
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"Під час передпольотної підготовки літака, який готувався до вильоту в Ханти-Мансійськ, при закритті задньої двері бортпровідниця посковзнулася і впала на перон. Її оперативно госпіталізовані", - сказали в прес-службі.
Авіакомпанія з'ясовує причини події та надасть своєї співробітниці максимальну підтримку, зазначили в прес-службі.
Як повідомляв УНІАН, в російському аеропорту впав літак: загинули чотири людини, серед них - 5-річна дитина.
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