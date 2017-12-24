У російському аеропорту з літака випала стюардеса

08:49, 24 грудня 2017
Світ
4187

Бортпровідниця посковзнулася і впала на перон, коли закривала двері.

false

Стюардесу авіакомпанії Utair госпіталізували після падіння з літака на пероні столичного аеропорту Внуково. Про це повідомили в прес-службі авіакомпанії, передає ТАСС.

Читайте такожЕкс-президент Польщі назвав Смоленську катастрофу "нещасним випадком"

"Під час передпольотної підготовки літака, який готувався до вильоту в Ханти-Мансійськ, при закритті задньої двері бортпровідниця посковзнулася і впала на перон. Її оперативно госпіталізовані", - сказали в прес-службі.

Авіакомпанія з'ясовує причини події та надасть своєї співробітниці максимальну підтримку, зазначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, в російському аеропорту впав літак: загинули чотири людини, серед них - 5-річна дитина.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #стюардеса випала з літака