У Туреччині затримали 12 бойовиків, які готували теракти на новорічні свята

Турецькі сили безпеки затримали 12 осіб, підозрюваних у зв’язках з "Ісламською державою", які планували теракти під час новорічних свят.

Про це повідомляє Daily Sabah з посиланням на чиновника поліції, який говорив на умовах анонімності через заборону спілкуватися з пресою.

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Поліція провела одночасно кілька операцій за різними адресами у провінції Адана, за результатами яких було затримано 12 осіб, у тому числі 2 громадянина Сирії.

Затримані планували здійснити теракти з використанням автомобілів і ножів, а також вербували бойовиків для терористичних груп в Сирії.

Під час обшуків поліція вилучила цифрові матеріали та документи.

Як додає видання, у Туреччині внаслідок терактів, здійснених прибічниками ІДІЛ, загинули більше 300 людей.

Раніше УНІАН повідомляв, що бойовики організації «Ісламська держава» погрожують вчинити терористичні акти під час ярмарків на Різдво у Франції, Німеччині і Великій Британії.