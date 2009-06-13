Північна Корея погрожує розпочати воєнні дії
11:03, 13 червня 2009Світ
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Лунають категоричні заяви
Північна Корея погрожує розпочати воєнні дії, якщо США і їх союзники спробують її ізолювати.
Як повідомляє радіо «Свобода», Пхеньян оголосив, що починає роботи із збагачення урану і переробки всього наявного плутонію на збройний.
Заяви зроблено у відповідь на введення Радою Безпеки ООН нових санкцій проти Північної Кореї - після проведення нею в травні низки ядерних і ракетних випробувань.
Прийнята в п`ятницю резолюція Радбезу ООН забороняє експорт і майже весь імпорт зброї з КНДР.
Країни, які входять в ООН, отримують право огляду суден, які прямують до КНДР, та конфіскації підозрілих вантажів.
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