"Спіймані на гарячому": Трамп звинуватив Китай у підтримці імпорту нафти до КНДР

Президент США Дональд Трамп заявив, що Китай «попався на гарячому», нібито підтримуючи поставки нафти в КНДР.

Про це він написав у твіттері.

Читайте такожКитай запідозрили в нелегальній торгівлі нафтою з Північною Кореєю - ЗМІ

«Спіймані на гарячому: дуже розчарований тим, що Китай дозволяє нафті потрапляти в Північну Корею. Жодного дружнього врегулювання північнокорейської проблеми [не], якщо це продовжиться!» — написав Трамп.

Раніше Трамп розповів про «справжню» допомогу Китаю в тиску на КНДР.