"Спіймані на гарячому": Трамп звинуватив Китай у підтримці імпорту нафти до КНДР
20:20, 28 грудня 2017Світ
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Трамп "дуже розчарований тим, що Китай дозволяє нафті потрапляти в Північну Корею".
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп заявив, що Китай «попався на гарячому», нібито підтримуючи поставки нафти в КНДР.
Про це він написав у твіттері.
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«Спіймані на гарячому: дуже розчарований тим, що Китай дозволяє нафті потрапляти в Північну Корею. Жодного дружнього врегулювання північнокорейської проблеми [не], якщо це продовжиться!» — написав Трамп.
Раніше Трамп розповів про «справжню» допомогу Китаю в тиску на КНДР.
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