Ізраїль виходить з ЮНЕСКО слідом за США

У п'ятницю, 29 грудня, Ізраїль офіційно повідомив Організацію ООН з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) про вихід з її складу.

Про це заявила генеральний директор ЮНЕСКО Одрі Азуле, додавши, що вона "глибоко шкодує" про цю подію. Рішення Ізраїлю має вступити в силу 31 грудня 2018 року, повідомляє DW.

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Раніше уряд Ізраїлю оголосив, що країна почала процедуру виходу із складу ЮНЕСКО. У Тель-Авіві при цьому назвали "хоробрим і моральним" рішення США, які оголосили про припинення свого членства в організації раніше. Вашингтон вказав на "стурбованість у зв'язку із зростанням заборгованості в ЮНЕСКО, необхідності фундаментальних реформ і тривалого антиізраїльського крену організації".

На початку грудня Трамп оголосив, що США визнали Єрусалим столицею Ізраїлю, і пообіцяв перенести в це місто посольство з Тель-Авіва. 21 грудня Генеральна асамблея ООН переважною більшістю голосів прийняла резолюцію, що закликає Вашингтон переглянути прийняте ним рішення.