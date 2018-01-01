У Коста-Ріці впав літак, 12 людей загинули
05:15, 01 січня 2018Світ
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На борту невеликого літака місцевої компанії Nature Air знаходилися двоє пілотів і десять пасажирів.
Иллюстрция REUTERS
У Коста-Ріці напередодні Нового року сталася авіакатастрофа.
Видання El Periodico повідомляє, що в результаті аварії літака загинули щонайменше 12 осіб.
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Зараз інформація про жертви вже підтверджена з боку правоохоронців. Там кажуть, що на борту невеликого літака місцевої компанії Nature Air знаходилися двоє пілотів і десять пасажирів. Є повідомлення про те, що всі пасажири були іноземцями. Про обставини і причини трагедії поки відомостей немає, крім того, що вона сталася в горах провінції Гуанакасте.
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