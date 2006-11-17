Білорусь відкрита для діалогу з Євросоюзом, заявив президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО, відповідаючи на запитання журналістів у Бобруйську, повідомляє РІА «Новости».

"Якщо Єврокомісія хоче відкрити в Білорусі своє представництво, ми повинні чітко розуміти, для чого це потрібно", - зазначив О.ЛУКАШЕНКО, додавши, що з цього приводу у білоруського МЗС є певна позиція.

"Ті, хто хоче відкрити представництво в Білорусі, чітко знають наші інтереси, і ми висловили свої міркування. Ми нікому не перешкоджаємо працювати в Білорусі, але ми не хочемо, щоб до нас приходили з мечем", - сказав глава держави.

Під час вручення президентові Білорусі вірчих грамот у червні 2006 року голова представництва Єврокомісії в Україні, Молдові і Білорусі Ієн БОУГ висловив думку, що відкриття в Мінську окремого представництва Єврокомісії сприятиме вирішенню труднощів у відносинах між Білоруссю і ЄС.

При цьому він додав, що ЄС "готовий надати Білорусі весь спектр можливостей, які передбачає політика "нового сусідства", але за умови, що Білорусь прийматиме і дотримуватиметься цінностей Євросоюзу".

У травні цього року Рада Євросоюзу запровадила економічні санкції щодо 36 офіційних осіб Білорусі, зокрема й О.ЛУКАШЕНКА. Обмежувальні заходи передбачають заморожування "всіх фондів і економічних ресурсів" для білоруських чиновників, які, на думку ЄС, несуть відповідальність "за порушення міжнародних виборчих стандартів і наступ на громадянське суспільство і демократичну опозицію" в контексті президентських виборів 19 березня в Білорусі.