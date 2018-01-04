У Латвії співробітників КДБ позбавили статусу ветеранів Другої світової війни

Президент Латвії Раймонд Вейонис підписав закон про статус учасника Другої світової війни, який не дозволяє визнавати ветеранами співробітників КДБ СРСР і КДБ Латвії. Про це повідомляє РБК з посиланням на Delfi.

У грудні 2017 року сейм Латвії в остаточному читанні прийняв закон про надання статусу ветерана Другої світової війни громадянам Латвії, які воювали як проти нацистської Німеччини, так і проти СРСР. На негромадян закон не поширюється.

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Статусу ветерана позбавляються учасники Другої світової війни, які були співробітниками КДБ СРСР і КДБ Латвійської Радянської Соціалістичної Республіки. Виняток буде зроблено тільки для співробітників фінансових та адміністративно-господарських структурних підрозділів цих відомств.

Статус учасників війни також не отримають члени Націонал-соціалістичної партії Німеччини і її воєнізованих структур, таємної поліції і служб безпеки Третього рейху, а також особи, засуджені за злочини проти людства та аналогічні злочини. Крім того, в законі сказано, що Латвія не несе відповідальності за діяння окупаційних сил» і як окупована держава не брала участь у військових діях під час Другої світової війни.

Закон був запропонований комісією сейму з прав людини та громадських справ. Метою закону його автори поставили визнання та оцінку заслуг громадян Латвії, які під час війни перебували у складі регулярних військових частин інших держав і брали участь у боротьбі проти збройних формувань СРСР, нацистської Німеччини або її союзників.

Як повідомляв УНІАН, у Латвії випускники шкіл складатимуть іспити виключно латиською.