У Кабулі смертник підірвав себе неподалік від посольства США: десятки загиблих

У афганській столиці Кабулі щонайменше 20 людей вбито та поранено після нападу терориста-смертника.

Про це повідомляє Reuters.

"Щонайменше 20 людей вбито і поранено в результаті нападу смертника в афганській столиці Кабулі", - сказав речник міністерства внутрішніх справ Наджиб Даніш.

Посадові особи повідомили, що смертник підірвав себе, підійшовши до групи силовиків, які здійснювали операцію проти незаконної торгівлі наркотиками і алкоголем у районі Кабула, який знаходиться неподалік від посольства США.