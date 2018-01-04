У Кабулі смертник підірвав себе неподалік від посольства США: десятки загиблих
21:15, 04 січня 2018Світ
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Щонайменше 20 людей вбито і поранено в результаті нападу смертника в афганській столиці Кабулі.
Кабул / REUTERS
У афганській столиці Кабулі щонайменше 20 людей вбито та поранено після нападу терориста-смертника.
Про це повідомляє Reuters.
"Щонайменше 20 людей вбито і поранено в результаті нападу смертника в афганській столиці Кабулі", - сказав речник міністерства внутрішніх справ Наджиб Даніш.
Посадові особи повідомили, що смертник підірвав себе, підійшовши до групи силовиків, які здійснювали операцію проти незаконної торгівлі наркотиками і алкоголем у районі Кабула, який знаходиться неподалік від посольства США.
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