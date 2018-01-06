Харчовий апокаліпсис: вчені розрахували запаси людського м'яса за умови зникнення продуктів

У разі зникнення на планеті усіх джерел їжі, люди зможуть прожити ще 1149 днів, харчуючись одне одним.

Такі висновки містяться в дослідженні британських вчених, опублікованих в Journal of Physics Special Topics.

«Сьогодні на Землі живе понад 7,6 мільярда людей, і ми задумалися про те, що станеться, якщо вся їжа зникне з поверхні Землі і настане всесвітня криза. Ми підрахували, як довго людство протягне, якщо воно буде харчуватися виключно м'ясом собі подібних», — йдеться в статті.

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Як показують розрахунки, тіло людини містить в собі близько 125 тисяч кілокалорій, чого вистачить для того, щоб забезпечувати енергією ще 50 чоловік протягом доби. Отже, в перший день після настання «продовольчої кризи» зникне два відсотки людства, на другий день — два відсотки від тих, що вижили, і так далі.

Як відзначають вчені, тривалість життя людства може бути продовжена, якщо найбільш сильні люди будуть об'єднуватися в співтовариства, відловлювати більш слабких і робити запаси м'яса.