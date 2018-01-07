Тереза Мей звільнить кількох міністрів - ЗМІ
06:11, 07 січня 2018Світ
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Свої посади збережуть міністри закордонних і внутрішніх справ, міністр фінансів і міністр із Brexit.
Тереза Мей / REUTERS
Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей в понеділок, 8 січня, оголосить про перестановки в кабінеті міністрів.
Про це пише газета The Sunday Times, передає Reuters.
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За даними газети, на місце цілого ряду звільнених міністрів прийдуть нові особи. Проте, як наголошується, свої посади збережуть міністри закордонних і внутрішніх справ, міністр фінансів і міністр із Brexit.
Також очікується, що Мей призначить нового главу апарату уряду. Раніше цей пост займав Деміан Грін, однак він був звільнений через скандал.
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