У Венесуелі двоповерховий автобус зіткнувся з вантажівкою, загинули семеро людей
09:44, 08 січня 2018Світ
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Двоповерховий пасажирський автобус зіткнувся на трасі з вантажівкою, після чого загорівся.
Автобус зіткнувся на трасі з вантажівкою, після чого загорівся / Фото twitter.com/diariociudadcum
У Венесуелі в результаті аварії на трасі щонайменше сім осіб загинули і 40 постраждали. Про це повідомляє видання El Nacional, передає РБК.
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ДТП сталася на півночі країни, між прибережними містами Кларинс і Бока де Учіре. Двоповерховий пасажирський автобус зіткнувся на трасі з вантажівкою, після чого загорівся.
Як повідомляв УНІАН, нещодавно в Перу автобус впав у прірву, загинули десятки людей.
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