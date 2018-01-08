У Венесуелі двоповерховий автобус зіткнувся з вантажівкою, загинули семеро людей

У Венесуелі в результаті аварії на трасі щонайменше сім осіб загинули і 40 постраждали. Про це повідомляє видання El Nacional, передає РБК.

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ДТП сталася на півночі країни, між прибережними містами Кларинс і Бока де Учіре. Двоповерховий пасажирський автобус зіткнувся на трасі з вантажівкою, після чого загорівся.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно в Перу автобус впав у прірву, загинули десятки людей.