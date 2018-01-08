Екс-радник Трампа Беннон відмежувався від критики в бік родини президента

Колишній радник президента США Дональда Трампа Стів Беннон відмежувався від критичних коментарів про сина Дональда Трампа - Трампа-молодшого, котрі він дав авторові книги про Білий дім.

Заява екс-стратега Білого дому пролунала у неділю, 7 січня, повідомляє DW.

Беннон зокрема запевнив, що звинувачення в "зраді" та "непатріотичності" на адресу сина президента через його зустрічі з російською юристкою Наталією Весельницькою, насправді було адресовано колишньому керівнику передвиборного штабу Трампа політтехнологу Полу Манафорту.

Водночас екс-радник Трампа заявив, що вважає Трампа-молодшого "патріотом" і "хорошою людиною". Беннон також визнав, що "жалкує" через свою запізнілу реакцію на "хибні повідомлення" щодо Трампа-молодшого. Це, на думку Беннона, відвернуло увагу "від історичних досягнень президента" в його перший рік на посаді.

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Нагадаємо, минулого тижня стало відомо про намір нинішнього хазяїна Білого дому позиватися проти колишнього соратника Беннона. Підставою стали критичні висловлювання екс-радника Трампа про дії родини останнього під час передвиборної кампанії 2016 року, які Беннон дав авторові критичного дослідження про Трампа журналістові Майклу Вулффу. Саме дослідження називається "Вогонь і лють: Білий дім за Трампа" (Fire and Fury: Inside the Trump White House).

Хоч продажі книги, що вже встигла стати бестселером, розпочалися в США з 5 січня, до цього в інтернеті були опубліковані уривки, що містили й зокрема й критичні закиди Беннона у бік родини Трампа. Сам американський президент назвав книгу "фейковою" та сповненою брехні й дезінформації.