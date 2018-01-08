На півночі Італії перекинувся шкільний автобус, 23 дитини госпіталізовано
20:28, 08 січня 2018Світ
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Попередньою причиною ДТП називається раптове погіршення самопочуття водія.
ДТП сталося вдень у понеділок на автомагістралі в провінції Мантуя / prm
На півночі Італії перекинувся шкільний автобус, 23 дитину госпіталізовано. Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на італійських рятувальників.
ДТП сталося вдень у понеділок на автомагістралі в провінції Мантуя. В автобусі перебувало близько 50 учнів місцевої школи, які поверталися із занять.
Попередньою причиною події називається раптове погіршення самопочуття водія.
Всі постраждалі на машинах швидкої допомоги доставлені в лікарню. Серйозних травм ніхто з них не отримав.
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