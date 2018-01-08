На півночі Італії перекинувся шкільний автобус, 23 дитини госпіталізовано

На півночі Італії перекинувся шкільний автобус, 23 дитину госпіталізовано. Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на італійських рятувальників.

ДТП сталося вдень у понеділок на автомагістралі в провінції Мантуя. В автобусі перебувало близько 50 учнів місцевої школи, які поверталися із занять.

Попередньою причиною події називається раптове погіршення самопочуття водія.

Всі постраждалі на машинах швидкої допомоги доставлені в лікарню. Серйозних травм ніхто з них не отримав.