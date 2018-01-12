Голлівудський актор розповів про домагання 94-річного режисера

Американський актор Джонатон Шек звинуватив у сексуальних домаганнях 94-річного італійського режисера Франко Дзеффіреллі. Він стверджує, що творець екранізацій "Травіата", "Ромео і Джульєтта" і "Гамлета" приставав до нього в 1992 році на зйомках фільму "Воробей". Про це повідомляє журнал People.

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Дзеффіреллі був режисером "Горобця" та затвердив Шека на головну роль в картині. Акторові тоді було 22 роки, а режисерові близько 70 років. Шек розповів, що під час зйомок Дзеффіреллі постійно чіплявся до нього, а один раз навіть проник у його готельний номер і намагався вмовити на інтимну близькість, пише Styler.

Артист упевнений, що після сексуальних домагань у нього виникла психологічна травма і проблеми з алкоголем і наркотиками. Він зазначив, що понад 25 років приховував інформацію про цей інцидент, але остання хвиля секс-скандалів допомогла йому зізнатися в тому, що він став жертвом насильства. Син Дзеффіреллі спростував всі звинувачення на адресу свого батька і сказав, що твердження Шер "не заслуговують довіри і не можуть бути доведені".