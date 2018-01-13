Південна Корея погодилася обговорити з КНДР участь артистів у Олімпіаді

Уряд Південної Кореї прийняв пропозицію КНДР про проведення 15 січня переговорів на робочому рівні з питання візиту північнокорейських діячів мистецтва на Олімпіаду в Пхенчхані. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на агентство Yonhap.

Читайте такожСША призупинять спільні військові навчання з Південною Кореєю на час Олімпіади

Раніше на цю дату Сеул пропонував призначити переговори про участь делегації Півночі в Іграх. Переговори, запропоновані північнокорейською стороною, за повідомленнями преси, спрямовані на обговорення більш вузької тематики.

9 січня в прикордонному пункті Пханмунджом відбулися переговори між представниками КНДР і Південної Кореї, на яких було прийнято рішення про те, що КНДР направить на Олімпіаду до Пхенчхана представницьку урядову делегацію, демонстраційну команду спортсменів з тхеквондо, вболівальників і групу підтримки, яка складається з танцюристів і музикантів. Питання участі північнокорейських спортсменів в Олімпіаді наразі не вирішене.

Олімпійські ігри відбудуться в Пхенчхані з 9 по 25 лютого.