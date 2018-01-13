Вибори в Чехії: до другого туру вийшли Земан і Драгош

У другий тур президентських виборів у Чехії, який відбудеться 26-27 січня, вийшли чинний глава держави Мілош Земан, який балотується на другий термін, а також колишній глава Академії наук Чехії Іржі Драгош.

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Як повідомляє Радіо Прага з посиланням на дані Чеського статистичного управління, у виборах взяло участь близько 61,79% виборців.

За результатами підрахунку 99% бюлетенів, на рахунку Земана – 38,59 % голосів, Драгоша – 26,59 %. Обидва, згідно з правилами, стануть учасниками другого раунду голосувань.

Кандидат Павло Фішер, колишній посол Чеської Республіки у Франції, набрав 10,23%, Міхал Горачек, колишній власник лотерейної компанії, поет-пісняр, письменник, журналіст – 9,18%, Марек Гилшер, лікар і фахівець з міжнародних відносин - 8,83%. Інші кандидати набрали менше 5%.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 січня, у Чехії завершився перший тур президентських виборів. У першому раунді голосування президентський пост, крім Земана і Драгоша, оскаржувало ще 7 кандидатів.