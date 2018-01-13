У Чехії завершився перший тур президентських виборів. Це другі загальнонародні вибори глави держави в історії республіки, повідомляє Радіо Прага.

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У першому раунді голосування президентський пост, крім Мілоша Земана, який балотується на другий термін, оскаржувало ще 8 кандидатів: колишній голова Академії наук Чеської Республіки Їржі Драгош, колишній посол Чеської Республіки у Франції Павло Фішер, продюсер і композитор Петро Ганниг, лікар і, за другою освітою, фахівець з міжнародних відносин Марек Гилшер, колишній власник лотерейної компанії, поет-пісняр, письменник, журналіст Міхал Горачек, менеджер, голова Асоціації оборонної промисловості Чеської Республіки Їржі Гинек, колишній голова Ради директорів автомобілебудівного підприємства Škoda Auto Вратислав Кулганек і колишній прем'єр-міністр країни Мірек Тополанек.

Згідно з даними Чеського статистичного управління, у виборах президента країни прийняло участь 61,62% чеських виборців.

Йде підрахунок голосів.

Другий тур голосування в разі необхідності має відбутися 26-27 січня.