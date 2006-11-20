Шлюб Тома Круза і Кеті Холмс визнали недійсним

Патріція РІЧЧОНІ - мер італійського міста Браччано, де 18 листопада 2006 року відбулося весілля голлівудських зірок Тома КРУЗА і Кеті ХОЛМС, заявила, що їхній шлюб недійсний за італійськими законами. Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на агентство WENN.

П.РІЧЧОНІ пояснила, що вона мала бути присутньою на церемонії одруження з двох причин: по-перше, сайєнтологічні весілля не визнаються в Італії, по-друге, на одруженні двічі розведеного Т.КРУЗА неодмінно має бути присутнім глава муніципалітету. Проте П.РІЧЧОНІ не була включена до списку запрошених, і на весіллі її не було.

Арнольд РОБІНСОН, прес-аташе Т.КРУЗА і К.ХОЛМС, заявив напередодні їхнього весілля кореспонденту газети New York Daily News, що "здійснюється вся необхідна робота, щоб шлюб вважався законним".

Як повідомлялося, на церемонію одруження Т.КРУЗА і К.ХОЛМС 18 листопада було запрошено всього 250 чоловік. Серед них - співачка Дженніфер ЛОПЕС, актор Джон ТРАВОЛТА, режисер Стівен СПІЛБЕРГ. А також було акредитовано 200 журналістів. Решті охочих - їх було близько 50 тисяч - довелося спостерігати за церемонією з вікон сусідніх будинків. Це їм коштувало до 2500 євро.

К.ХОЛМС стала для 44-річного Т.КРУЗА третьою дружиною. 20 років тому він одружився на американці Мімі РОДЖЕРС, яка зробила його адептом сайєнтологічного культу. У 1990 році Т.КРУЗ одружився з австралійською зіркою Ніколь КІДМАН. Їхній брак тривав до 2001 року.

Т.КРУЗ познайомився з К.ХОЛМС у 2005 році і через декілька місяців зробив їй пропозицію. Проте дата весілля була призначена лише цією осені.

17 квітня ц. р. у них народилася дочка Сурі, яка теж була на весіллі разом із Белою та Конором - дітьми, яких Т.КРУЗ усиновив, коли ще був одружений на Н.КІДМАН.