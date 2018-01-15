Літак, що летів із Нью-Йорка в Ізраїль, здійснив екстрену посадку на базі ВПС Канади

Пасажирський літак авіакомпанії El Al, який слідував із Нью-Йорка в Тель-Авів, екстрено сів на базі Військово-повітряних сил Канади.

Екіпаж лайнера прийняв рішення зробити екстрену посадку через сигнал про загоряння, що спрацював на борту, повідомляє РБК з посиланням на ізраїльський телеканал 10.tv.

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Пасажири провели 12 годин на засніженій канадській авіабазі, перш ніж за ними прилетів резервний борт. Увесь цей час вони були змушені знаходиться в салоні літака через мороз, який досяг позначки мінус 30 градусів.

Як зазначає телеканал, база ВПС Канади не призначена для посадки пасажирських літаків, там немає необхідної інфраструктури для розміщення такої кількості людей.

Раніше УНІАН повідомляв, що в турецькому аеропорту міста Трабзон пасажирський літак викотився за злітно-посадочну смугу і завис над урвищем, дивом не скотившись у море.