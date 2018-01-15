Терорист-смертник підірвав себе в центрі Багдада, десятки загиблих і поранених (фото)

У центрі Багдада в понеділок вранці терорист-смертник вчинив вибух. В результаті вибуху загинули щонайменше 25 осіб та 63 отримали поранення, повідомляє Reuters з посиланням на міністра внутрішніх справ Іраку.

Міністр зазначив, що кількість жертв може зрости. BBC повідомляє про подвійний вибух. Це вже другий напад в іракській столиці за останній три дні.

Жертвами суботнього вибуху стали щонайменше 5 осіб.