Терорист-смертник підірвав себе в центрі Багдада, десятки загиблих і поранених (фото)
09:58, 15 січня 2018Світ
431 0
Це вже другий напад в іракській столиці за останній три дні.
У центрі Багдада в понеділок вранці терорист-смертник вчинив вибух. В результаті вибуху загинули щонайменше 25 осіб та 63 отримали поранення, повідомляє Reuters з посиланням на міністра внутрішніх справ Іраку.
Міністр зазначив, що кількість жертв може зрости. BBC повідомляє про подвійний вибух. Це вже другий напад в іракській столиці за останній три дні.
Жертвами суботнього вибуху стали щонайменше 5 осіб.
Подвійний теракт стався у Багдаді. Щонайменше 16 людей загинули
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter