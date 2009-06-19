Путін: ми домовилися з білоруськими колегами

Росія і Білорусь домовилися проводити єдину сільськогосподарську політику.

Як повідомили УНІАН у прес-службі політичної партії «Єдина Росія», про це повідомив прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН на засіданні Комісії з питань регіонального розвитку.

Зокрема, В.ПУТІН повідомив, що білоруська держава субсидує 24% виробництва молока, тоді як Росія – лише 3%.

«Але ми домовилися з нашими білоруськими колегами про те, що ми проводитимемо єдину сільськогосподарську політику. Взаєморозуміння є. Потрібно добитися того, щоб це було реалізовано на практиці», – сказав В.ПУТІН.

Він зазначив, що білоруські партнери на 40% перевищували обсяг квот молочної продукції, яка мала реалізовуватися на російському ринку. «Це створювало деякі труднощі для наших виробників молока», – сказав він.

«Як ви знаєте, переговори йдуть складно, наші партнери реагують на це болісно й емоційно. Але економіка є економіка", – сказав В.ПУТІН.

Він нагадав, що міністерству сільського господарства Росії вдалося домовитися з білоруськими колегами про те, що у другому-третьому кварталі вони не поставлятимуть до Росії сухе молоко, збільшивши обсяги постачань твердого сиру, сиру та інших товарів.

«Сподіваюся, що поступово ми будемо все вирівнювати, і якщо вийдемо на формування єдиного митного простору, то це буде ще один крок до гармонізації наших відносин», – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Росія раніше ввела обмеження на постачання білоруської молочної продукції, що викликало незадоволеність Мінська. Росспоживнагляд заборонив ввезення близько 1300 найменувань білоруської молочної продукції.

16 червня білоруське керівництво відкликало з Москви делегацію, яка вела переговори щодо молока. Заступник міністра сільського господарства і продовольства Білорусі Михайло САВЕЛЬЄВ звинуватив Росспоживнагляд у небажанні вирішувати проблему.

Відразу після цього міністр сільського господарства РФ Олена СКРИННИК заявила, що Росія і Білорусь завершили переговори з «молочної» проблеми і досягли домовленості, що влаштовує обидві сторони.