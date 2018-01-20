У Британії перед самим вильотом поліція зняла з рейсу п'яного пілота

В аеропорту Гетвік в Лондоні озброєні співробітники поліції затримали в літаку пілота авіакомпанії British Airways, який був напідпитку, повідомляє The Daily Mail.

Читайте такожВражаючі кадри приземлення літаків в умовах урагану в Європі потрапили на відеоПілот рейсу Лондон-Маврикій вже зайшов разом з екіпажем на борт літака з 300 пасажирами. Інші члени екіпажу почули запах алкоголю від пілота і одразу викликали правоохоронців, тому що злякалися за безпеку пасажирів.

Поліція піднялася прямо на борт літака, пілота затримали і вивели.

"Поліція зайшла на борт і вивела за руку першого офіцера рейсу. Деякі пасажири сиділи з відкритими ротами. Страшно уявити, що могло б статися", - повідомили виданню джерела в авіакомпанії.

Час вильоту змістили з 8:20 до 10:56. До того часу компанія знайшла іншого пілота.

Літак вдало здійснив політ і приземлився в аеропорту Маврикія. 49-річного п'яного пілота арештували.

Нагадаємо, пілоти німецької авіакомпанії Eurowings зуміли посадити літак в аеропорту Дюссельдорфа, незважаючи на сильний ураган «Фредерік».