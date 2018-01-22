В Німеччині і Франції закликали до припинення боїв у районі Афріна

У Берліні і Парижі після початку турецького наступу на сирійський регіон Афрін закликали до якнайшвидшого припинення боїв.

Як повідомляє DW, глава МЗС ФРН Зігмар Габріель (Sigmar Gabriel) в неділю, 21 січня, заявив про "незліченні ризики" військового протистояння. "Обидві сторони, які б'ються один проти одного, доклали великих зусиль в боротьбі проти терору ІД. Подальша збройна конфронтація - це останнє, що потрібно Сирії", - пояснив Габріель.

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Французький міністр збройних сил Флоранс Парлі заявила, що бої "повинні бути зупинені". Вона закликала сторони повернутися до "суті питання" - боротьби з тероризмом. Крім цього, глава зовнішньополітичного відомства Франції Жан-Ів Ле Дріан зажадав скликання засідання Ради Безпеки ООН. У Білому домі також закликали Анкару до "стриманості".

Раніше в неділю стало відомо про те, що турецька армія почала наземний наступ проти курдських формувань в районі Афріна на півночі Сирії. За даними турецького державного агентства Анадолу, військову операцію "Оливкова гілка" проти курдських "Загонів народної самооборони" (YPG) підтримує опозиційна владі в Дамаску "Вільна сирійська армія". За повідомленням прем'єр-міністра країни Біналі Йилдирима, однією з цілей військової операції Туреччини є створення 30-кілометрової "зони безпеки" вздовж турецько-сирійського кордону.