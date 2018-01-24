"Можу показати всі мої шрами": герой фільму "Один вдома" розповів про звірства батька

Голлівудський актор, зірка стрічки "Один вдома" Маколей Калкін, який змінився до непізнаваності, розповів про своє непросте дитинство.

За словами Маколея, у нього були доволі непрості стосунки з батьком, актор назвав його "поганою людиною та агресором". Артист не бачився з батьком вже "чверть століття".

"Я не говорив з ним приблизно чверть століття, це так, як це повинно бути. Я з ним ніколи не був у гарних стосунках. Моє уявлення про батька - воно швидше з тих, які отримуєш із телепередач та фільмів, а не з батьківської любові. Ми ніколи з ним не були близькими", - сказав Калкін, пише TooFab.

Маколей додав, що батько "не любив" його ще до того, як він прославився та став приносити родині гроші. Актор поділився, що ці почуття були взаємними, пишет ТСН.

"Ми не любили один одного. Він був поганою людиною, він знущався морально та фізично, я можу показати вам всі мої шрами, якщо хочете. Він був поганим чуваком, з усіх боків. І я став брати удар на себе. Ліпше я, ніж хтось інший", - розговорився Калкін.

Актор зауважив, що для нього розлучення батьків стало "найкращою подією у його житті" і послугувало поштовхом для того, щоб залишити шоу-бізнес.

"Сподіваюся, всі ви назаробляли грошей. Від мене їх вам більше не буде", - подумав Калкін, коли покінчив з кінокар'єрою.

Нагадаємо, декілька років тому Маколей Калкін розставив крапки над "і" у питанні стосовно своєї залежності від наркотиків. Зірка пролив світло на наявні шкідливі звички.