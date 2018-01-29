Вибори у Фінляндії: чинного президента переобрали на другий термін
01:59, 29 січня 2018Світ
155 0
Саулі Ніїністьо зміг заручитися підтримкою майже двох третин виборців.
REUTERS
На президентських виборах у Фінляндії здобув перемогу чинний глава держави Саулі Ніїністьо, заручившись підтримкою 62,7% виборців.
Його основного суперника – кандидата від "зелених" - Пекку Хаавісто підтримали 12,4% громадян, які взяли участь у голосуванні, передає Reuters.
Євроскептики Лаура Хахтасаарі і Пааво Вайрінен отримали 6,9% і 6,2% голосів відповідно.
Явка на виборах склала 69,9%.
Президент України Петро Порошенко привітав Ніїністьо з перемогою.
"Вітаю мого колегу та доброго друга Саулі Ніїністьо з переконливою перемогою на президентських виборах", - сказано в повідомленні, опублікованому на офіційній сторінці глави держави в Facebook у ніч на понеділок, 19 січня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter