Вибори у Фінляндії: чинного президента переобрали на другий термін

Саулі Ніїністьо зміг заручитися підтримкою майже двох третин виборців.

На президентських виборах у Фінляндії здобув перемогу чинний глава держави Саулі Ніїністьо, заручившись підтримкою 62,7% виборців.

Його основного суперника – кандидата від "зелених" - Пекку Хаавісто підтримали 12,4% громадян, які взяли участь у голосуванні, передає Reuters.

Євроскептики Лаура Хахтасаарі і Пааво Вайрінен отримали 6,9% і 6,2% голосів відповідно.

Явка на виборах склала 69,9%.

Президент України Петро Порошенко привітав Ніїністьо з перемогою.

"Вітаю мого колегу та доброго друга Саулі Ніїністьо з переконливою перемогою на президентських виборах", - сказано в повідомленні, опублікованому на офіційній сторінці глави держави в Facebook у ніч на понеділок, 19 січня.