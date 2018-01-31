Путіна не стримати лише погрозами нових санкцій - у Конгресі відповіли Білому дому

Агресія РФ продовжується по всій Європі, і американська розвідка багаторазово заявляла, що Росія не послабила своїх спроб сіяти розбрат в цілому світі.

Самих слів недостатньо, щоб стримати Росію. Про це йдеться у спільній заяві декількох конгресменів.

Читайте такожУ Сенаті США незадоволені відсутністю нових санкцій проти Росії"Ми надзвичайно розчаровані рішенням Адміністрації оминути запровадження санкцій щодо ширшого кола олігархів та наближених до Путіна осіб, зокрема тих, які загрожують найбільш цінним свободам, демократичним інститутам та безпеці, як громадськості так і окремих осіб. Ми не погоджуємося із заявою Адміністрації США про те, що вже сама загроза запровадження санкцій є фактором стримування", - йдеться у заяві, передає Голос Америки.

"Очевидно, що агресія Росії продовжується по всій Європі, і високопосадовці американської розвідки та оборони багаторазово заявляли, що Росія не послабила своїх спроб сіяти розбрат в цілому світі та використовувати кіберозброєння, щоб шкодити інститутам нашої держави", - також вважають законодавці США.

"Самих слів недостатньо. Ми закликаємо наших колег у Конгресі наголосити на рішучості притягнути Росію до відповідальності та закликаємо Адміністрацію США накласти санкції на російських олігархів", - йдеться у заяві.

Раніше у Державному департаменті США заявили, що поінформували Конгрес, що у нових санкціях проти Росії, до запровадження яких закликає закон, ухвалений законодавцями і підписаний президентом Трампом минулого року, поки що немає необхідності, оскільки він і так «служить стримуючим фактором».

Оголошення було зроблено на тлі закликів законодавців від обох партій до адміністрації застосувати закон про санкції, ухвалений в липні практично одноголосно - проти нього проголосували лише п'ять конгресменів і сенаторів.

Закон вимагає запровадження санкцій проти суб'єктів, які ведуть «значний» бізнес з оборонним і розвідувальним секторами російського уряду.

Як повідомляв УНІАН, 29 січня Держдеп повідомив, що таких санкцій США поки що запроваджувати не будуть. 30 січня міністерство фінансів США оприлюднило список провідних російських політиків, посадовців та підприємців у списку наближених до Кремля осіб.

Перебування у списку не означає, що ці особи автоматично опиняться під новими санкціями, але вказує, що вони перебувають у полі уваги уряду США, який втілює пакет санкцій щодо Москви, запроваджений після російської анексії Криму і втручання Росії в американську виборчу кампанію 2016 року.