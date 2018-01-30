Мінфін США назвав терміни введення санкцій після появи "кремлівської доповіді"

Глава Мінфіну США наголосив, що оприлюднення списку чиновників і олігархів, які наближені до президента Російської Федерації Володимира Путіна, не відкладає процесу запровадження санкцій.

Міністр фінансів США Стівен Мнучін заявив, що Адміністрація президента Дональда Трампа запровадить фінансові санкції відносно десятків заможних росіян, незважаючи на відмову президента США зробити це у відведений Конгресом термін.

Читайте такожТрамп виступить з першою щорічною промовою перед обома палатами Конгресу

Як повідомляє американське видання The Hill, про це він заявив на слуханнях в комітеті Сенату у справах банків.

Мнучін сказав, що рішення адміністрації Трампа щодо незапровадження санкцій до кінцевого визначеного терміну, який сплив 29 січня, не слід тлумачити як відмову від введення санкцій.

"Це не має жодним чином тлумачитися, що ми не запроваджуємо санкцій стосовно когось з цієї доповіді", - наголосив Мнучін.

Він додав, що оприлюднена доповідь стосовно імовірних фінансистів політичних зусиль російського уряду не є замінником фінансових обмежень, які Конгрес доручив здійснити у законі, прийнятому в 2017 році.

Під час слухань Мнучін мав суперечку з сенатором Брайаном Шатцем щодо того, до чого призведе оприлюднення доповіді до введення санкцій.

Глава Мінфіну США стверджував, що відсутність санкцій у доповіді не було відкладенням процесу запровадження обмежувальних заходів, як на тому наполягав Шатц.

"Будуть санкції, які витікатимуть з цієї доповіді", - заявив Мнучін та додав, що санкції можуть бути запроваджені впродовж двох або трьох місяців.

Раніше Трамп у понеділок, 29 січня, оголосив, що поточний режим фінансових санкцій щодо Росії є достатнім, аби стримувати політичні та військові дії РФ, які не сприяють стабілізації ситуації.