Польща звинуватила російське телебачення у фальсифікації історії

Польща звинуватила Росію у фальсифікації історії. Офіційний лист протесту польське посольство в Москві надіслало до МЗС РФ. Причиною послужив один із сюжетів на телеканалі "Росія", повідомляє “Коммерсант”, а саме сюжет "Пакт Молотова-Ріббентропа: Розсекречені матеріали", показаний 21 червня (напередодні річниці нападу Німеччини на СРСР), де Польща представлена непрямим винуватцем початку Другої світової.

Обурення польських дипломатів, зокрема, викликало твердження, що в 1939 році перед самим початком війни поляки, впевнені в підтримці Німеччини, "намагалися всіх перехитрити, пропонували Японії відкрити другий фронт проти Рад. Німеччина і Польща - із заходу, Японія - зі сходу".

В офіційному листі посольство Польщі в Москві назвало сюжет "явною спробою фальсифікації історії", зазначивши, що "поверхневі і брехливі твердження, безумовно, не чинять позитивного впливу на поліпшення відносин між нашими країнами".

Крім російського МЗС копію листа надіслали до Всеросійської держтелерадіокомпанії, куди входить телеканал "Росія". У ВДТРК "Коммерсанту" відповіли, що офіційна відповідь поки що не готова.

Зі свого боку представники МЗС Росії висловили подив діями польської сторони. "Думки, висловлені в телепрограмах, не повинні ставати предметом розгляду офіційних організацій. До яких часів нам пропонують повернутися? У нас свобода слова", - наводить "Коммерсант" слова російських дипломатів. Крім того, в МЗС РФ вважають, що Польща веде політику подвійних стандартів. "Якби ми щоразу звертали увагу на те, що кажуть на адресу Росії та історії СРСР на державних каналах Польщі, була б зовсім інша розмова", - наголосили в МЗС.

У квітні 2009 року, нагадує Лента.ру, на сайті міністерства оборони РФ була розміщена стаття "Вигадки і фальсифікації в оцінках ролі СРСР напередодні і з початком Другої світової війни", автор якої стверджував, що Друга світова почалася через відмову Польщі задовольнити "вельми помірні" претензії Німеччини. Після розголосу в пресі Міноборони прибрало статтю з сайту, зауваживши, що публікація є дискусійною і не повинна розглядатися як офіційна думка російського військового відомства.