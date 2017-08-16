В армії Асада підтвердили втрату винищувача Міг-21

В армії президента Сирії Башара Асада підтвердили факт падіння винищувача Міг-21 на півдні країни.

Про це повідомив представник військових Саад аль-Хаджа, передає РБК з посиланням на телеканал Sky News Arabia.

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За його словами, сили сирійської опозиції збили Міг-21 за допомогою зенітної установки.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Сирії у районі Ель-Бадія був збитий винищувач сирійських ВВС Міг-21. Пілот узятий в полон повстанцями.

За даними влади, винищувач був збитий повстанцями, які виступають на стороні помірної опозиції. За інформацією агентства SMO, винищувач збили за допомогою артилерійської зенітної установки ЗУ-23.

Міг-21 - радянський багатоцільовий винищувач, розроблений ОКБ Мікояна і Гуревича в середині п'ятдесятих років XX століття. У РФ був знятий з озброєння на початку 1990-х років. Зараз використовується в деяких країнах Східної Європи та Близького Сходу.