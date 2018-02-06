В Абу-Дабі у масштабній ДТП зіткнулося понад 40 автомобілів: десятки постраждалих (відео)
14:57, 06 лютого 2018Світ
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ДТП сталося через низьку видимість, викликану туманом.
В Абу-Дабі сталася масштабна ДТП / Goverment of Abu Dabi
На вулиці Шейха Мухамеда бін Рашида у Абу-Дабі у масштабній ДТП зіткнулися 44 автомобілі. Внаслідок інциденту постраждало 22 особи.
Як повідомляє видання Khaleej Times, аварія сталася через погану видимість на дорозі, викликану туманом.
Поліція Абу-Дабі закликає автомобілістів їздити обережно в тумані і уникати водіння на високих швидкостях.
#شرطة_أبوظبي تنشر فيديو لحادث مروري وقع اليوم بسبب الضباب في إطار حرصها المستمر على توعية الجمهور. pic.twitter.com/r6KOLtZaMu— شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) February 6, 2018
Як повідомляв УНІАН, 23 січня унаслідок ДТП на автобані в Баварії за участю 17 автомобілів постраждало 18 людей, троє з них отримали серйозні травми.
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