В Абу-Дабі у масштабній ДТП зіткнулося понад 40 автомобілів: десятки постраждалих (відео)

14:57, 06 лютого 2018
Світ
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В Абу-Дабі сталася масштабна ДТП / Goverment of Abu Dabi

Як повідомляє видання  Khaleej Times, аварія сталася через погану видимість на дорозі, викликану туманом.

Поліція Абу-Дабі закликає автомобілістів їздити обережно в тумані і уникати водіння на високих швидкостях.

Як повідомляв УНІАН,  23 січня унаслідок ДТП на автобані в Баварії за участю 17 автомобілів постраждало 18 людей, троє з них отримали серйозні травми.

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Теги: #постраждалі#масштабна ДТП#ДТП в Абу-Дабі