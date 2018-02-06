У Сирії пішов під воду побудований російськими військовими міст (фото)

17:16, 06 лютого 2018
Світ
972
Зруйнований міст / фото t.me/warjournal

Наразі причина затоплення невідома, проте передбачається, що це могло статися через якусь аварію. Версія руйнування в результаті атаки і бойових дій малоймовірна, оскільки про атаку на переправу ніхто не повідомляв, пише у своєму Telegram-каналі Warjournal.

Читайте такожРосія не виконує зобов'язання по хімічній зброї в Сирії - Держдеп

Варто зазначити, що російські військові побудували міст довжиною понад 200 метрів і вантажопідйомністю понад 50 тонн під час боїв у провінції Дейр-ез-Зор з терористами "Ісламської держави".

Як повідомляв УНІАН, у підконтрольній сирійській опозиції північно-західній частині Сирії могли застосувати бойові отруйні речовини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #російські військові у Сирії