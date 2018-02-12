"Мені не потрібна твоя підтримка": Кім Кеттролл жорстко відповіла Сарі Джесіці Паркер на співчуття з приводу смерті брата
В сім'ї 61-річної зірки серіалу "Секс у великому місті" Кім Кеттролл сталася трагедія — зник, а потім був знайдений мертвим її брат Кріс.
Багато людей уже висловили співчуття Кетролл, а вона опублікувала подяку у відповідь, згадавши в ній і колег по серіалу, не називаючи імен. Як повідомляють ЗМІ, Сара Джессіка Паркер теж вирішила висловити у соцмережі слова підтримки колезі:
"Дорога Кім, я посилаю тобі і твоїм близьким свою любов і співчуття у зв'язку з кончиною твого улюбленого брата",— написала Паркер.
Через кілька днів Кетролл розмістила в Instagram пост, адресований Сарі Джесіці Паркер.
My Mom asked me today "When that will @sarahjessicaparker, that hypocrite, leave you alone?" Your continuous reaching out is a painful reminder of how cruel you were really then and now. Let me make this VERY clear. (If I haven't already) You are not my family. You are not my friend. So i'm writing to tell you one last time to stop exploiting our tragedy in order to restore your 'nice girl' persona. Copy and paste link https://nypost.com/2017/10/07/inside-the-mean-girls-culture-that-destroyed-sex-and-the-city/
"Я не потребую твоєї любові або підтримки у цей трагічний час... Моя мама сьогодні запитала: "Коли ця лицемерка залишить тебе в спокої?" Твої постійні нагадування про себе — болісне нагадування про те, якою ти була жорстокою і продовжуєш залишатися. Дозволь мені пояснити, якщо до цих пір незрозуміло. Ти не моя сім'я. Ти не мій друг. Я пишу це, щоб сказати в останній раз. Припини використовувати нашу трагедію для відновлення власного іміджу "милої дівчини", - написала актриса.
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Кеттролл і раніше відкрито заявляла, що не вважає Паркер своєю подругою.
Як відомо, Кім відмовилася зніматися у фільмі "Секс у великому місті-3", чим викликала сильну критику фанатів. Актриса заявила, що в цьому цькуванні винні члени команди "Сексу у великому місті", в тому числі Сара Джессіка Паркер.