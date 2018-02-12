"Мені не потрібна твоя підтримка": Кім Кеттролл жорстко відповіла Сарі Джесіці Паркер на співчуття з приводу смерті брата

Кеттролл і раніше відкрито заявляла, що не вважає Паркер своєю подругою, а також звинуватила її в цькуванні через свою відмову зніматися у фільмі "Секс у великому місті-3".

В сім'ї 61-річної зірки серіалу "Секс у великому місті" Кім Кеттролл сталася трагедія — зник, а потім був знайдений мертвим її брат Кріс.

Багато людей уже висловили співчуття Кетролл, а вона опублікувала подяку у відповідь, згадавши в ній і колег по серіалу, не називаючи імен. Як повідомляють ЗМІ, Сара Джессіка Паркер теж вирішила висловити у соцмережі слова підтримки колезі:

"Дорога Кім, я посилаю тобі і твоїм близьким свою любов і співчуття у зв'язку з кончиною твого улюбленого брата",— написала Паркер.

Через кілька днів Кетролл розмістила в Instagram пост, адресований Сарі Джесіці Паркер.

"Я не потребую твоєї любові або підтримки у цей трагічний час... Моя мама сьогодні запитала: "Коли ця лицемерка залишить тебе в спокої?" Твої постійні нагадування про себе — болісне нагадування про те, якою ти була жорстокою і продовжуєш залишатися. Дозволь мені пояснити, якщо до цих пір незрозуміло. Ти не моя сім'я. Ти не мій друг. Я пишу це, щоб сказати в останній раз. Припини використовувати нашу трагедію для відновлення власного іміджу "милої дівчини", - написала актриса.

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Кеттролл і раніше відкрито заявляла, що не вважає Паркер своєю подругою.

Як відомо, Кім відмовилася зніматися у фільмі "Секс у великому місті-3", чим викликала сильну критику фанатів. Актриса заявила, що в цьому цькуванні винні члени команди "Сексу у великому місті", в тому числі Сара Джессіка Паркер.