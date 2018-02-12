"Завжди була напоготові": Шерон Стоун розповіла, як уникала сексуальних домагань

Зірка "Основного інстинкту" взяла участь у відвертій фотосесії, поставши перед читачами в нижній білизні.

Знаменита голлівудська актриса Шерон Стоун стала головною героїнею березневого номера італійського журналу Vanity Fair, в інтерв'ю якому торкнулася тему сексуальних домагань в Голлівуді.

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Відомо, що 59-річна зірка "Основного інстинкту" взяла участь у відвертій фотосесії, поставши перед читачами в нижній білизні.

Крім пікантних знімків у новому номері з'явилося інтерв'ю, в якому легенда світового кіно розповіла про сексуальні домагання в Голлівуді, зізнавшись, що завжди була напоготові.

"Я приходила на вечірки і ніколи не вживала алкоголь, щоб не втрачати контроль і уникати небезпечних ситуацій. Я завжди була напоготові. Як тільки я відчувала небезпеку, я вдавала, що мені потрібно в дамську кімнату, а потім ввічливо вибачалася і йшла", - розповіла Стоун.