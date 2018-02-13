Кім Чен Ин заявив про бажання підтримувати "теплий клімат" у відносинах із Південною Кореєю

Кім Чен Ин подякував Сеулу і назвав "дуже вражаючими" зусилля Південної Кореї в наданні пріоритетного значення візиту північнокорейської делегації.

Лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що вважає важливим підтримувати "теплий клімат примирення і діалогу" між Північною і Південною Кореєю.

Про це повідомляє Reuters.

"Кім Чен Ин подякував Сеулу і назвав "дуже вражаючими" зусилля Південної Кореї в наданні пріоритетного значення візиту північнокорейської делегації. Він також заявив про бажання підтримувати "теплий клімат примирення і діалогу" і дав інструкції щодо заходів, спрямованих на збільшення міжкорейського взаємодії", - йдеться в повідомленні. Деталі інструкції невідомі.

Читайте такожТане лід: Кім Чен Ин запросив президента Південної Кореї до КНДР

Минулого тижня Південну Корею для участі в церемонії відкриття зимової Олімпіади відвідала делегація з Пхеньяна, яку очолювала сестра лідера КНДР Кім Е Чжон. Делегація передала президенту Південної Кореї лист від лідера КНДР із запрошенням відвідати Північну Корею та провести зустріч з її лідером. Південнокорейський президент прийняв запрошення.

Зимові Олімпійські ігри 2018 проходять з 9 по 25 лютого в південнокорейському місті Пхенчхан. Північна Корея відправила на зимову Олімпіаду в Південну Корею 22 спортсмена, а також делегацію з більш ніж 400 музикантів, артистів і вболівальників. Участь країни погодили на переговорах Пхеньяну і Сеула в січні.