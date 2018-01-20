Північна Корея відправить на зимові Олімпійські ігри 22 спортсмени

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) у суботу, 20 січня, схвалив участь 22 північнокорейських атлетів в зимових Олімпійських іграх, що відбудуться в південнокорейському Пхьончхані з 9 по 25 лютого.

Як повідомляє Deutsche Welle, північнокорейські спортсмени братимуть участь в змаганнях з шорт-треку, гірськолижного спорту, лижних перегонів та фігурного катання.

Крім того, Північна та Південна Кореї виставлять на Олімпіаді спільну жіночу команду з хокею.

Під час церемонії відкриття Олімпіади спортсмени з обох країн виступлять під спільним прапором замість національних. "Сьогодні це знаменна віха у довгому шляху", - заявив голова МОК Томас Бах.

Північна Корея заявила про намір взяти участь в Олімпійських іграх 9 січня під час перших за два роки прямих переговорів із Південною Кореєю у прикордонному пункті Пханмунджом. КНДР також запропонувала відправити на змагання групу уболівальників, митців та шоу-команду з тхеквондо.