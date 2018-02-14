Вибори в РФ: Собчак намагається позбутися від кандидатури Путіна через Верховний суд

Собчак звинувачує Путіна у змові з Медведєвим і вважає, що довгострокове правління їх тандему є достатньою підставою, щоб зняти Путіна з передвиборної гонки.

Кандидат на пост президента РФ Ксенія Собчак подала скаргу до Верховного суду на рішення Центральної виборчої комісії РФ про реєстрацію Володимира Путіна в якості кандидата на цьогорічні президентські вибори.

Заява про подання скарги кандидат у президенти зробила під час поїздки в Курськ. Про це повідомляється на офіційному сайті передвиборної компанії Собчак.

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«Ми вже сьогодні звернулися до Верховного суду, і я стала єдиним кандидатом, який це зробила. Я один з семи людей в нашій країні, які за законом мають на це право. Ми запустили цей процес вже давно, сьогодні подали офіційну заяву. Я поки що єдина людина з семи опозиціонерів, яка це зробила. Задайте питання іншим, чому вони цього не зробили», - заявила Собчак.

Як зазначається, підставою для подачі скарги стала «негласна домовленість між Путіним і Медведєвим, про яку обидва неодноразово говорили під час інтерв'ю. Згідно з цією домовленістю, передача влади один одному була зрежисованою».

У заяві Собчак вказує на те, що Путін обіймав посаду президента чотири рази. Не маючи можливості вступити на президентський пост третій раз поспіль, з 8 травня 2008 року по 7 травня 2012 року Путін був Головою уряду РФ «за попередньою негласною домовленістю з Медведєвим Д. А., обраним на зазначений період Президентом РФ, під прикриттям номінальних повноважень останнього фактично зберігав за собою всю повноту владних повноважень голови виконавчої влади і голови держави».

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого Центральна виборча комісія Росії зареєструвала Володимира Путіна кандидатом на посаду президента РФ.