Вибори в РФ: Собчак намагається позбутися від кандидатури Путіна через Верховний суд
Кандидат на пост президента РФ Ксенія Собчак подала скаргу до Верховного суду на рішення Центральної виборчої комісії РФ про реєстрацію Володимира Путіна в якості кандидата на цьогорічні президентські вибори.
Заява про подання скарги кандидат у президенти зробила під час поїздки в Курськ. Про це повідомляється на офіційному сайті передвиборної компанії Собчак.
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«Ми вже сьогодні звернулися до Верховного суду, і я стала єдиним кандидатом, який це зробила. Я один з семи людей в нашій країні, які за законом мають на це право. Ми запустили цей процес вже давно, сьогодні подали офіційну заяву. Я поки що єдина людина з семи опозиціонерів, яка це зробила. Задайте питання іншим, чому вони цього не зробили», - заявила Собчак.
Як зазначається, підставою для подачі скарги стала «негласна домовленість між Путіним і Медведєвим, про яку обидва неодноразово говорили під час інтерв'ю. Згідно з цією домовленістю, передача влади один одному була зрежисованою».
У заяві Собчак вказує на те, що Путін обіймав посаду президента чотири рази. Не маючи можливості вступити на президентський пост третій раз поспіль, з 8 травня 2008 року по 7 травня 2012 року Путін був Головою уряду РФ «за попередньою негласною домовленістю з Медведєвим Д. А., обраним на зазначений період Президентом РФ, під прикриттям номінальних повноважень останнього фактично зберігав за собою всю повноту владних повноважень голови виконавчої влади і голови держави».
Як повідомляв УНІАН, 6 лютого Центральна виборча комісія Росії зареєструвала Володимира Путіна кандидатом на посаду президента РФ.