Путіна зареєстрували кандидатом на посаду президента РФ

Посвідчення кандидата вручили довіреній особі Путіна.

Центральна виборча комісія Росії зареєструвала Володимира Путіна кандидатом на посаду президента РФ. Про це УНІАН повідомили в прес-службі ЦВК Росії. При цьому посвідчення кандидата вручили Сергію Кабишеву, який є довіреною особою Путіна.

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14 грудня 2017 року Путін заявив, що у чинної влади в РФ немає конкурентів, і він має намір брати участь у виборах глави держави як самовисуванець.

Путін займав посаду президента Росії в період з 2000 по 2008 рік. З 2008 по 2012 рік він був прем'єр-міністром країни, а з 2012 року, після внесення змін до Конституції, був обраний президентом вже на шість років.

Президентські вибори в Росії заплановано на 18 березня 2018 року - день анексії українського Криму.

Раніше ЦВК зареєструвала кандидатами у президенти РФ Володимира Жириновського від ЛДПР і Павла Грудініна від КПРФ.